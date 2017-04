Duikers van de marine hebben bij een oefening in de Rotterdamse Rijnhaven per toeval een lichaam gevonden. De politie heeft vooralsnog geen details over het slachtoffer. De duikers zijn bezig het lichaam uit het water te halen.

De marine is bij de Kop van Zuid bezig met de oefening Port Defender. Dat is een driedaagse oefening hoe om te gaan met terreurdreiging in de Rotterdamse haven.