Drukte in Tilburg was boven verwachting

Het bezoek van de koninklijke familie aan Tilburg heeft donderdag zo’n 150.000 bezoekers getrokken. Dat is de inschatting van de gemeente. Die had vooraf gerekend op 70.000 tot 100.000 gasten voor het verjaardagsfeest van de koning. „Maar dit soort bezoekersaantallen zijn we wel gewend, bijvoorbeeld op de Roze Maandag tijdens de kermis. Daar draaien we onze hand niet voor om”, zei een woordvoerster na afloop.

Tilburg kijkt terug op een „grandioos feest” dat in een prettige sfeer verliep. „Zelfs de weergoden waren ons behoorlijk gunstig gezind.” Alleen aan het einde van het bezoek viel wat regen.