Druk in opslagtank Botlek stabiel

De brandweer heeft de temperatuur en druk in een tank met chemicaliën bij chemiebedrijf Huntsman in de Rotterdamse Botlek teruggebracht binnen de veilige marge. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond woensdag. Eerder dinsdagavond was de druk zo sterk opgelopen dat de brandweer was uitgerukt om het vat te koelen.

Nadat de brandweer het vat ongeveer een uur had gekoeld, was de druk en de temperatuur weer stabiel. Vervolgens is een onderzoek gestart naar het oplopen van de temperatuur en de druk. In de tussentijd gaat de brandweer uit voorzorg door met het koelen van het vat, waarin MDI zit, een grondstof voor kitten, verf en lijm.

Dinsdagmiddag was de temperatuur in het vat ook al fors opgelopen. Het bedrijf moet nu onderzoeken wat de oorzaak is van deze stijging voordat de productie weer kan worden opgestart.