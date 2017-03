Drugszaak begint, hoofdrolspeler is spoorloos

De rechtbank in Den Bosch begint maandagochtend met de behandeling van de zaak tegen een grote Eindhovense drugsbende die zich schuldig zou hebben gemaakt aan de export van cocaïne, xtc, speed en hennep. De zaak met in totaal zestien verdachten draait om Tommy van der S. maar hij wordt tijdens de behandeling niet verwacht. De 35-jarige Eindhovense hoofdverdachte staat bekend als een van de afnemers van vertrouwelijke informatie van politiemol Mark M. en het vermoeden bestaat dat hij daarom wist dat aanhouding dreigde en op de vlucht is geslagen.

De drugsbende die de Eindhovenaar vermoedelijk leidde, werd in september 2014 opgerold. Een antiekzaak in Eindhoven fungeerde volgens de politie als centrale ontmoetingsplaats voor de organisatie. Vanuit een bloemengroothandel in Best werd drugs met vrachtauto’s en bestelauto’s naar Groot-Brittannië vervoerd. De Engelse douane onderschepte twee transporten van MDMA, speed, xtc en cocaïne.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat Tommy van der S. nog steeds niet is opgespoord. Zijn verblijfplaats is onbekend. Zijn 64-jarige vader werd destijds wel gearresteerd en is ook een van de belangrijkste verdachten voor de aanklagers.

Het OM denkt dat de bende werd geholpen door een autobedrijf dat voertuigen leverde en een spyshop die zorgde voor telefoons die niet afgeluisterd kunnen worden. De bendeleider werd vermoedelijk geholpen door een 51-jarige vastgoedhandelaar uit Helmond die hem een huis verhuurde en contant liet betalen.

Voor de behandeling van de strafzaak staan in totaal vijftien zittingdagen gepland. De aanklager komt waarschijnlijk op 20 maart met zijn eis. De uitspraak staat gepland voor 22 mei.