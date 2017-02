Drugsverdachte Leon V. door misdrijf omgekomen

De dode man die begin deze maand aan de rand van Tilburg werd gevonden in een uitgebrand busje is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft dat maandagavond bekendgemaakt in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Slachtoffer Leon V. (44) werd aangetroffen in zijn eigen auto. De autohandelaar uit Moergestel speelde volgens de politie een rol in de drugshandel. In zijn bedrijf werd tijdens een grootscheepse actie van de politie tegen drugscriminaliteit op 4 april vorig jaar een drugslab gevonden. De strafzaak tegen hem stond gepland op de dag nadat hij dood werd gevonden.