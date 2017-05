Drugslab voor ”IS-pil” in Limburg ontdekt

Voor het eerst is in Nederland een drugslab ontdekt waarin pillen zijn gemaakt die strijdgroepen in het Midden-Oosten massaal gebruiken.

Deze ”IS-pil” houdt strijders langdurig wakker en maakt vechten makkelijker, aldus De Telegraaf woensdagmorgen. De inval is al in april gedaan in een schuur in Brunssum, maar pas dinsdag bracht de politie de details naar buiten.

In de schuur zijn vele tienduizenden ”Captagonpillen” gevonden en een amfetaminevoorraad om nog eens 300.000 pillen te maken.

De pillen die normaliter in ons land geproduceerd en geconsumeerd worden, zijn xtc-pillen met de stof MDMA. Die geeft een prettige feestroes. De pillen die zijn ontdekt in de schuur in Brunssum waren samengesteld uit cafeïne en amfetamine.

Overigens houden inlichtingen- en opsporingsdiensten rekening met een nieuwe tactiek voor aanslagen in het Westen. IS roept op tot het executeren van westerlingen door hen met onlineadvertenties in de val te lokken, aldus De Telegraaf.