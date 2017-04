In twee loodsen op een bedrijfsterrein in Roosendaal is donderdagmiddag een werkend drugslab gevonden. Volgens een politiewoordvoerder werd er amfetamineolie geproduceerd. Er was niemand aanwezig en er is niemand aangehouden.

Het lab werd ontdekt tijdens een grotere routinecontrole bij bedrijven in de gemeente. In de loodsen werden ook grondstoffen en drugsafval gevonden.