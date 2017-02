Drugslab Leende op erf lokale CDA-bestuurder

Een van de drie verdachten die donderdag zijn opgepakt in verband met het aantreffen van een groot drugslab in het Brabantse Leende is de penningmeester van de lokale CDA-afdeling. Dat heeft bestuurslid Jos Vos van de lokale CDA-afdeling bevestigd naar aanleiding van berichten hierover in regionale media.

Het bestuur van het CDA Heeze Leende Sterksel heeft de man direct op non-actief gesteld.

Het drugslaboratorium werd ontdekt in een loods op het erf van de CDA’er. De politie omschreef het als een van de grootste ooit in Nederland. Er werd zowel speed als xtc gemaakt. De politie vond er duizenden liters chemicaliën. Per dag kon 100 kilo speed en 150 kilo xtc worden gemaakt, met een omzet van vele miljoenen, aldus de politie.

Niet alleen de man, ook zijn vrouw en zoon zijn aangehouden. Ze zitten nog vast.

De CDA’er kwam al eerder negatief in het nieuws. In september 2012 legde een grote brand de caravanstalling op zijn terrein in de as. Achteraf werd duidelijk dat in het pand een hennepkwekerij was ingericht. Tot een veroordeling van de penningmeester kwam het niet en van het CDA-bestuur mocht hij aanblijven.