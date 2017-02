Drugslab Leende een van de grootste ooit

Een drugslaboratorium dat donderdagochtend werd ontdekt op een boerenbedrijf in Leende (Noord-Brabant) is een van de grootste ooit in Nederland. Een politiewoordvoerder heeft dat vrijdag gezegd na een inventarisatie van de de productiecapaciteit.

In een loods op het erf werd zowel speed als xtc gemaakt. De politie vond er duizenden liters chemicali├źn. Per dag kon 100 kilo speed en 150 kilo xtc worden gemaakt, met een omzet van vele miljoenen, aldus de politie.

Drie gezinsleden die bij het boerenbedrijf wonen werden donderdag aangehouden. De vader, moeder en hun zoon zitten nog vast.

Na de inventarisatie op donderdag gaat de ontmanteling vrijdag ook nog de hele dag duren.