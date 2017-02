De politie heeft zondagavond een inval in een woning gedaan in Arnhem-Zuid in verband met de mogelijke productie van drugs. De aangetroffen apparatuur werd in eerste aanleg aangezien voor die van een mogelijk drugslaboratorium. Het bleek later evenwel te gaan om spullen waarmee drank kan worden gebrouwen, twitterde de politie maandagochtend. Daarmee is de zaak voor de politie afgedaan.