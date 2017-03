Drugsgebruik tbs-kliniek niet meer toegestaan

Drugsgebruik is voor tbs’ers in de Eindhovense kliniek De Woenselse Poort niet langer toegestaan. Om hier op toe te zien worden slaapkamers met een drugshond gecontroleerd. De maatregel moet de veiligheid voor patiënten verbeteren, maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vrijdag bekend.

Inspectiediensten stelde vorig jaar onderzoeken in naar aanleiding van berichten over misstanden in de kliniek, waaronder een dubbele zelfmoord. Drugsgebruik werd gedoogd. Een derde van de patiënten scoorde dan ook positief op drugstesten. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeerde eerder dat De Woenselse Poort onvoldoende in staat was om toezicht te houden op cliënten en onvoldoende professionaliteit in huis heeft om op risico’s te anticiperen.

De IGZ constateert nu dat De Woenselse Poort vorderingen maakt in het doorvoeren van verbetermaatregelen, waaronder het aannemen van deskundig personeel.