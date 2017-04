Drugsafval gedumpt in Limburgs kanaal

Onbekenden hebben in de Zuid-Willemsvaart bij Weert vaten met mogelijk xtc-afval gedumpt. Het is de tweede keer in korte tijd dat in een Limburgs kanaal vaten met giftig afval zijn gevonden.

De vaten met drugsafval lagen dit keer in en rond het water van de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van sluis 16. Het zou gaan om ongeveer vijftig vaten. Onduidelijk is of ze allemaal intact zijn, liet de politie dinsdag weten. Vorige week ruimde Rijkswaterstaat nog 27 vaten met giftig afval op in en rond het Julianakanaal bij Echt. Een van die vaten lekte.

In Limburg worden geregeld vaten met synthetisch drugsafval gedumpt. Meestal gebeurt dat in natuurgebieden.