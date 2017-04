Dronken Nederlander steekt Brit in trein

Een beschonken Nederlander heeft in een trein in het zuiden van Duitsland om onduidelijke redenen een medepassagier aangevallen met een mes. Het slachtoffer raakte gewond maar is niet in levensgevaar, aldus de lokale autoriteiten. De politie sluit uit dat het om een terreurdaad ging.

Het incident was vrijdag in de hogesnelheidstrein ICE van München naar Dortmund even voor de stop in het Beierse Aschaffenburg. Volgens de politie viel de 44-jarige Nederlander zo maar een 27-jarige Brit aan. De twee kenden elkaar niet en de Brit was volgens de politie een toevallig slachtoffer.

De messentrekker werd overmeesterd door politiemensen en militairen die toevallig in de trein zaten.