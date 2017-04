Dronken hardrijder tien keer over de kop

Een man die veel te hard over de A15 bij Hendrik-Ido-Ambacht reed, is tien keer over de kop geslagen toen hij de macht over zijn auto verloor. Hij wist nog uit het wrak te komen en probeerde weg te rennen, maar werd door agenten opgepakt. Volgens de politie was de veertigjarige Rotterdammer dronken.

De man reed met ongeveer 180 kilometer per uur vanuit Gorinchem richting Rotterdam. Hij maakte onderweg allerlei handgebaren naar andere weggebruikers. Een politiehelikopter volgde hem vanuit de lucht. Toen de man dat doorkreeg, wilde hij de afrit nemen bij Hendrik-Ido-Ambacht, vlak voor knooppunt Ridderkerk. Bij de afrit sloeg hij echter over de kop. De auto vloog in brand en werd door de brandweer geblust. Bij het ongeluk was niemand anders betrokken.