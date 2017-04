Drietal vast voor ‘overvaldate’ Rotterdam

De politie heeft vrijdag twee mannen en een meisje van zeventien jaar opgepakt omdat ze via een datingsite twee mannen in de val gelokt zouden hebben. De ‘date’ bleek in beide gevallen een overval.

Beide slachtoffers werden begin maart in de Rotterdamse woning waar ze een afspraak met het meisje dachten te hebben, bedreigd met een vuurwapen. De een moest geld opnemen bij een geldautomaat, de ander maakte een dag later onder dwang geld over naar de verdachten. De slachtoffers zijn een 33-jarige man uit Driebergen en een 47-jarige man uit Rijswijk.

Het meisje van zeventien en een 24-jarige mannelijke verdachte komen uit Rotterdam, de derde verdachte is een dertigjarige man zonder vaste verblijfplaats. In de woning aan de zuidkant van de stad, waar de politie vrijdag binnenviel, bleek ook een ‘dealerhoeveelheid’ cocaïne en heroïne te liggen. De politie zet het onderzoek voort en sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen.