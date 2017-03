Driekwart van de stemgerechtigden had woensdag rond 19.30 uur al gestemd in Utrecht. De verkiezingsopkomst passeerde rond die tijd de 75 procent.

De Domstad loopt hiermee voorop bij andere grote steden. Dat is de hele dag al het geval. In Rotterdam was rond 19.35 uur in totaal 67 procent van de stemgerechtigden naar de stembus geweest.

In Den Haag was de opkomst om 18.00 uur 57,3 procent.

Mensen kunnen nog tot 21.00 uur stemmen.