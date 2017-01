Twee mannen en een vrouw zijn dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een hoogbejaarde vrouw in juni vorig jaar in Amsterdam-Oost. Het tachtigjarige slachtoffer werd destijds levenloos aangetroffen in een woning aan het Kastanjeplein. De politie vermoedt dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De verdachten zitten ‘in beperkingen’, wat inhoudt dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. De politie wil daarom verder niks kwijt over de zaak.