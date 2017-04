Drie miljoen kijkers voor Koningsdag

Iets meer dan drie miljoen mensen hebben donderdag gekeken naar het koninklijk bezoek aan Tilburg. Koning Willem-Alexander vierde er zijn vijftigste verjaardag én Koningsdag.

Het live uitgezonden verslag op NPO 1 was het bestbekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Ook andere Koningsdag-gerelateerde programma’s konden rekenen op een groot publiek. Zo trok ’s middags Koningsdag vanaf Paleis Soestdijk van Omroep MAX 842.000 kijkers en stemden 822.000 mensen af op het Koningsdagconcert. Woensdagavond trok het tv-interview met de koning (NPO 1 en RTL 4) ruim 4,2 miljoen kijkers.

In de dagelijkse kijkcijfer-top 5 behalve de NOS Journaals van 18 en van 20 uur, ook Helden van de wildernis (NPO 1, plek 3), en Help mijn man is klusser (RTL 4, plek 4).