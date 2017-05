Drie kwart Nederlanders ervaart gezondheid als goed of zeer goed

Een derde van de volwassen Nederlanders zegt op dit moment door gezondheidsproblemen beperkt te zijn in dagelijkse activiteiten. Daarbij geeft een derde aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Bij 65-plussers is dit zelfs de helft, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s).

Toch ervaart drie kwart van de mensen in ons land de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Volgens de onderzoekers hebben vooral ouderen veel gezondheidsproblemen, jongeren hebben hier aanzienlijk minder last van. Desondanks beoordeelt een ruime meerderheid (62 procent) van de 65-plussers de eigen gezondheid over het algemeen als (zeer) goed. Bij de 19- tot 65-jarigen is dit 80 procent.

Bijna een half miljoen Nederlanders van negentien jaar en ouder namen deel aan het onderzoek.