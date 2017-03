Drie keer zoveel Nederlandse boeken in Duits

De speciale aandacht voor Vlaanderen en Nederland op de laatste Buchmesse van Frankfurt, afgelopen najaar, is niet zonder gevolgen gebleven, blijkt nu ook uit de definitieve cijfers over deze boekenbeurs. Er werden drie keer zoveel oorspronkelijk Nederlandstalige boeken in het Duits vertaald dan regel was in de laatste jaren.

Er werden rondom de boekenbeurs 314 Duitse vertalingen van literaire titels gemaakt. Samen met kook-, kunst-, lifestyleboeken, reisgidsen en algemene boeken waren het er in totaal meer dan 450. Er waren 136 Duitse uitgevers bij betrokken.

Een belangrijke doelstelling was het introduceren van nieuwe generaties Nederlandstalige schrijvers bij buitenlandse uitgevers. Auteurs als Niña Weijers, Ernest van der Kwast, Fikry El Azzouzi en Kris Van Steenberge vonden onderdak bij een Duitse uitgever. Verder kregen Vlaamse en Nederlandse literaire klassiekers veel belangstelling van de uitgevers onder onze Oosterburen. Er verschenen nieuwe uitgaven van werk van onder anderen Nescio, Willem Elsschot, Hella S. Haasse en Louis Paul Boon.