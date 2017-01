Drie jongens aangehouden voor zedenzaak

De politie heeft maandag drie jonge Rotterdammers aangehouden vanwege een zedenzaak waarbij een 35-jarige vrouw in Schiedam werd misbruikt. Een verdachte is zestien jaar oud, twee andere jongens die zijn aangehouden zijn vijftien jaar, zo maakte de politie maandag bekend.

Het slachtoffer werd in november gepakt in haar auto die geparkeerd stond aan de Bokelweg in Schiedam. Camera’s legden vast dat drie jonge mannen de vrouw volgden toen zij vanaf station Schiedam-Centrum naar haar auto liep. De jongens drongen de auto van de vrouw binnen en vergrepen zich daar om de beurt aan haar. Na bijna tien minuten gingen ze ervandoor.

Het aangehouden drietal wordt waarschijnlijk woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.