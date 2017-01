Drie jaar cel voor dollemansrit

Een 49-jarige man uit Huissen moet 36 maanden de cel in en heeft een rijontzegging van vier jaar gekregen voor de levensgevaarlijke manier waarop hij vluchtte toen de politie hem wilde aanhouden voor koperdiefstal. De rechtbank in Arnhem veroordeelde de man vrijdag voor koperdiefstal, poging tot doodslag op een scooterrijder en poging tot zware mishandeling van een agent.

De dollemansrit was op 3 mei vorig jaar tussen Duiven en Arnhem. De man uit Huissen ging ervandoor toen hij een stopteken kreeg van agenten. Tijdens de wilde achtervolging reed hij onder meer in op een scooterrijder op een winkelerf en daarna ook op de agent die hem in een woonwijk had klemgereden.

Omdat er bij de aanhouding van de man veel geweld is gebruikt, volgens de rechtbank zelfs disproportioneel veel, heeft hij twee maanden minder straf gekregen.