In een bedrijfspand aan de Willemstraat in de Brabantse plaats Beek en Donk is de politie woensdagochtend gestuit op een drugslab in aanbouw. Grondstoffen voor drugs werden in het gebouw bewerkt. Drie aanwezige mannen werden aangehouden.

De politie deed de ontdekking tijdens een grote controle in samenwerking met de gemeente. Over de precieze hoeveelheid drugsgrondstof in het pand kon de politie nog niet meer vertellen.