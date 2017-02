Drentse verdachten nieuwjaarsgeweld opgepakt

In totaal elf verdachten zijn de afgelopen weken opgepakt omdat ze tijdens de jaarwisseling hulpverleners met vuurwerk zouden hebben bekogeld in het Drentse Elim. Ze komen allemaal uit dit dorp en zijn tussen de vijftien en dertig jaar, meldde de politie donderdag.

De mobiele eenheid (ME) moest met oud en nieuw worden ingezet omdat vanuit een groep van zo’n zestig mensen vuurwerk werd gegooid naar een brandweerauto. Die was ingezet om kort na middernacht een brand in een bouwkeet in de Dorpsstraat te blussen. De groep keerde zich eerst tegen de brandweerlieden en daarna tegen de gealarmeerde agenten.

De verdachten werden aangehouden voor poging tot zware mishandeling, het groepsgewijs plegen van geweld, opruiing en het in bezit hebben van een vuurwerkpistool. Nadat proces-verbaal tegen ze was opgemaakt, zijn de verdachten vrijgelaten.