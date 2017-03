Drenthe: gevonden dier vrijwel zeker een wolf

Het dier dat vrijdagochtend langs de A28 ter hoogte van Veeningen in Drenthe is gevonden, is vrijwel zeker een wolf. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het een mannelijke wolf is van ongeveer anderhalf jaar oud, aldus de provincie Drenthe. DNA-onderzoek moet volgende week definitief uitsluitsel geven.

Uit dit DNA-onderzoek moet ook duidelijk worden waar het dier vandaan komt en hoe het zich heeft verplaatst.

Volgens het onderzoek is het dier in de vrijdagmorgen vroeg aangereden op de plek waar hij is gevonden. „Het dier is er dus niet neergelegd”, aldus een woordvoerster van de provincie. Het dier was in goede conditie.

De provincie Drenthe bereidde zich al enige tijd voor op de komst van wolven. Langs de Duitse grens leven verschillende wolvenroedels en er werd al rekening mee gehouden dat deze dieren de grens zouden oversteken.

Omdat de wolf een beschermde diersoort is, heeft Nederland de plicht om de wolf te beschermen. De provincie is ook verantwoordelijk voor het vergoeden van schade die de wolven aanrichten.

„Als de wolf in Drenthe komt, mag de provincie de wolf niet verjagen. Daarom vinden wij het belangrijk om inwoners en bijvoorbeeld agrarische ondernemers voor te bereiden op de komst van de wolf”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet.