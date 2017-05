Douwes nieuwe directeur Oranje Fonds

Het Oranje Fonds, waarvan Willem-Alexander en Máxima het beschermpaar zijn, heeft een nieuwe directeur gevonden in Peter Douwes. Hij volgt Ronald van der Giessen op, die in november bekendmaakte te stoppen na veertien jaar.

Douwes (57) was de afgelopen jaren directeur van Make A Wish Nederland. Eerder werkte hij onder meer voor Bols Wessanen en Twijnstra Gudde. „Ik ben trots dat ik als directeur van het grootste sociale fonds van Nederland aan de slag mag. Samen ons land mooier en socialer maken is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit”, aldus de kersverse directeur.

Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven op dit vlak.