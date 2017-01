Door brand getroffen gezin eerder doelwit

Het gezin van een elfjarig meisje dat zondag overleed na brandstichting in Amersfoort blijkt al eerder doelwit te zijn geweest. Een auto van het gezin werd onlangs besmeurd, bevestigt de politie dinsdag naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

Een conclusie wil de politie echter nog niet trekken. Daarvoor is het volgens een woordvoerder nog te vroeg en is het onderzoek nog gaande.

Het meisje uit Amersfoort bezweek aan de verwondingen die ze opliep door een woningbrand in de nacht van vrijdag op zaterdag. De brand in de woning aan de Gounodstraat brak even voor 04.00 uur ’s nachts uit. Het meisje werd binnen gevonden en naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. Ze bleek niet meer te redden.

De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken. Er is nog niemand opgepakt voor brandstichting.