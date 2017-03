Doodsoorzaak vrouw Hattem nog onduidelijk

Het is nog steeds niet duidelijk waaraan de vrouw is overleden die zondag is gevonden in een bos bij Hattem.

Sectie op het lichaam heeft nog geen definitief uitsluitsel gegeven over de doodsoorzaak, meldt de politie. Er vindt daarom aanvullend toxicologisch onderzoek plaats.

Het slachtoffer is een dertigjarige inwoonster van Apeldoorn. De politie meldde aanvankelijk rekening te houden met een misdrijf, maar het eerste onderzoek zondag leverde hiervoor nog geen aanwijzingen op. „Nog altijd zijn er geen aanwijzingen dat sprake was van een misdrijf”, liet de politie donderdag weten.

Een voorbijganger vond het lichaam nabij de Wapenveldermolenweg vlak voor de T-splitsing met de Leemculeweg. De politie trof later in het bos een handtas en andere spullen aan die mogelijk van de vrouw zijn.