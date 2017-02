Doodsbedreigingen na inbeslagname tassen coke

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft donderdag de onderschepping bekendgemaakt van vier tassen met cocaïne op de Maasvlakte naar aanleiding van geuite doodsbedreigingen.

Daarmee wil het OM duidelijk te maken dat de 92 kilo coke niet is geript of verdonkeremaand, maar in beslag is genomen en vernietigd.

Uit informatie die onlangs bij de politie is binnengekomen, bleek dat in verband met deze vangsten mensen met de dood worden bedreigd.

Daarom zijn foto’s verspreid van de drugsvondsten die de douane op woensdag 28 december, dinsdag 3 januari en donderdag 5 januari heeft gedaan op een terminal op de Maasvlakte. Die tassen werden onder meer aangetroffen in twee lege containers en tussen de wielen van een geparkeerde trailer. De vondsten en de doodsbedreigingen worden nader onderzocht.