Doodrijder drie maanden langer vast

Een 28-jarige automobilist uit Nijmegen die heeft bekend dat hij in de oudejaarsnacht in Oss een fatale aanrijding heeft veroorzaakt, blijft nog drie maanden in de cel. De rechtbank in Den Bosch heeft dat donderdag bepaald.

Het ongeval vond op 1 januari plaats, net na middernacht. Een 22-jarige fietsster uit Geffen werd aangereden door een auto en overleed in het ziekenhuis haar verwondingen.

De bestuurder van de auto ging er na het ongeluk met hoge snelheid vandoor, maar kon worden opgespoord omdat hij een kentekenplaat had verloren.