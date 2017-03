De 53-jarige vrouw uit Zaandam die afgelopen zondag dood werd gevonden in haar woning, is inderdaad door geweld om het leven gekomen. Die conclusie heeft een schouwarts getrokken na sectie op haar lichaam. De politie had al eerder laten weten uit te gaan van een misdrijf.

De politie heeft nog geen verdachten opgepakt. Het sporenonderzoek in de woning aan de Indigostraat is woensdag afgerond en een groot team onderzoekt de zaak.