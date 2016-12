Donderdagochtend weer dichte mist

Automobilisten moeten donderdagochtend weer rekening houden met dichte mist. Het zicht kan op veel plaatsen onder de 200 meter zakken. Ook kan het plaatselijk glad zijn, waarschuwt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Vooral in het zuiden van het land moeten automobilisten in de ochtendspits bedacht zijn op dichte mist en gladde wegen. Het zicht is daar woensdagavond al op veel plaatsen minder dan 100 meter. Het KNMI spreekt van „verraderlijke mistbanken” die zich in de loop van de avond nog verder uitbreiden. Voor het zuiden en midden van het land heeft het KNMI code geel (wees alert) afgegeven.

Tijdens de avondspits woensdag zorgde de mist op veel plaatsen voor problemen. Bij Amsterdam bleven spitsstroken dicht, waardoor vooral op de A8 en A9 files ontstonden. Op de A6 was het zicht zo slecht dat er vier ongelukken zijn gebeurd, met lange files tot gevolg.