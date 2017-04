Dokter heeft niet overal een recept voor

Met drukke kinderen hoef je niet altijd naar de dokter. Als deze kinderen thuis en op school meer ruimte krijgen voor gedrag dat bij hun leeftijd kan horen, krijgen waarschijnlijk veel minder kinderen ten onrechte medicijnen voorgeschreven.

Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wordt er ook te vaak alleen met een medische bril gekeken naar bijvoorbeeld gebreken die horen bij het ouder worden of een kinderwens die maar niet uitkomt. De oorzaak ervan kan dieper liggen, bijvoorbeeld in hoge maatschappelijke verwachtingen, aldus de RVS. Die vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in realistische verwachtingen: een zorgeloze jeugd, snelle carrière, blijmoedig ouderschap en gezond oud worden is niet voor iedereen weggelegd.

„We moeten het meer hebben over de rol van leraren, werkgevers en maatschappelijk werkers. Zij zijn bij uitstek de mensen die kunnen voorkomen dat mensen te snel of onnodig in het medische circuit terechtkomen”, stelt de raad in het advies ‘‘Recept voor maatschappelijk probleem’’ dat dinsdag wordt overhandigd aan demissionair minister Jet Bussemaker (Onderwijs).