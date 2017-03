Een 55-jarige man uit Zoetermeer die dinsdag dood werd gevonden, is mogelijk slachtoffer van een misdrijf. De politie liet woensdag weten rekening te houden met die mogelijkheid. Zowel in de woning van de man aan de Leopoldhove, waar zijn lichaam lag, als in de buurt wordt onderzoek gedaan.

De doodsoorzaak van de man is nog onbekend. Wel staat vast dat hij al „enige tijd” dood was toen zijn stoffelijk overschot werd aangetroffen.