In Kerkrade is zondagavond een stoffelijk overschot gevonden. Het lichaam lag in een vijver aan de Kerkradersteenweg aan de westkant van de Limburgse plaats en is daar door de brandweer uitgehaald. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er is gebeurd en wie de dode is.

De politie ging bij de vijver kijken naar aanleiding van een melding, liet een woordvoerder weten. Hoe lang de overledene al in het water lag, was zondagavond nog onduidelijk.