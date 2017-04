De man die woensdag om het leven kwam door de explosie in een appartement in Veendam is de 37-jarige bewoner. Dat heeft de brandweer bekendgemaakt.

De politie is nog bezig met onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing waardoor het appartementencomplex aan de Julianalaan zwaar beschadigd raakte. De bewoner van het verwoeste pand stond bekend als een overlastgever. Woningbouwvereniging Acantus zocht andere woonruimte om hem onder te brengen.