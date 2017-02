Een 43-jarige man uit Velsen-Noord is zondagmiddag dood gevonden in Velsen-Zuid (Noord-Holland). Zijn lichaam werd aangetroffen in het water langs de straat Krommeland. De politie liet weten dat de man eerder op de dag als vermist was opgegeven.

Onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd, maar op basis van de eerste informatie schat een woordvoerster in dat sprake lijkt van een ongeluk.