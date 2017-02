De dode die zondag in de Zuid-Willemsvaart in Helmond is gevonden, was een vrouw van middelbare leeftijd. De politie liet zondagavond weten geen aanwijzingen te hebben gevonden die duiden op een misdrijf. Wie de vrouw was, is nog onbekend. Het lichaam is geborgen en voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

Een voorbijganger zag het lichaam in het water liggen en belde de politie. Die verwacht maandag mogelijk meer te kunnen vertellen over de toedracht en de identiteit van de dode vrouw.