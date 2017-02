Dode gevonden in uitgebrande auto Tilburg

In een uitgebrande auto aan de rand van Tilburg is woensdagavond een dode gevonden. De politie „houdt alle opties open” en onderzoekt wat er is gebeurd, zei een woordvoerster. Over het slachtoffer kon ze nog niets vertellen.

De brandweer kreeg vroeg op de avond een melding over een buitenbrand in een bosperceel aan de Koebrugse Weg, aan de oostkant van de Brabantse stad. Er bleek een brandende auto te staan. Vervolgens bleek daar een overleden persoon in te zitten.

Waar in de auto het lichaam is gevonden, kon de woordvoerster niet zeggen.