Dode door verkeersongeval Schagerbrug

Op de rijksweg N9 bij het Noord-Hollandse Schagerbrug is een automobilist omgekomen door een eenzijdig ongeval.

De man reed volgens de politie in een rode sportwagen en die sloeg over de kop nadat deze door onbekende oorzaak van de weg was geraakt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De identiteit van de man is nog niet duidelijk.

Het ongeval zorgde voor grote ravage op de weg, waardoor de N9 voorlopig is afgesloten. De auto ramde onder meer een blauw bord met plaatsaanduidingen.