In Woubrugge (Zuid-Holland) is maandagochtend een dode gevallen door een ongeval in een pand aan de Kruisweg. Het slachtoffer reed op een vorkheftruck die kantelde. Het slachtoffer raakte bekneld onder het voertuig en overleed ter plekke, meldt de politie.

De Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) doet onderzoek naar het incident.