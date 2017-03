Door een aanrijding in Rinsumageest (Friesland) is woensdagmiddag de bestuurder van een personenauto om het leven gekomen. De auto was in botsing gekomen met een vrachtwagen die was geladen met puin. De truck kantelde, maar de chauffeur raakte ogenschijnlijk niet gewond, aldus de politie. Het ongeluk gebeurde op de Lauwersseewei.