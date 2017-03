Dode door gasexplosie in woning Hansweert

Door een gasexplosie in een woning in de Oude Kerkstraat in de Zeeuwse plaats Hansweert is vrijdagnacht een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. De politie vermoedt dat het om de bewoner gaat.

Na de ontploffing brak meteen een felle brand uit. Omdat het gas de woning in bleef stromen, had de brandweer moeite de brand onder controle te krijgen. Netwerkbeheerder Enduris kon de gastoevoer naar de woning uiteindelijk afsluiten. Aangrenzende woningen moesten worden ontruimd.

De oorzaak van de gasexplosie is nog onbekend.