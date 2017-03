Dode dieren stellen politie voor raadsel

In Someren zijn de afgelopen dagen vier dieren, waarschijnlijk door vergiftiging omgekomen. De politie vermoedt dat de dieren in het buitengebied de Keelven bij de Brabantse plaats met het gif in aanraking zijn gekomen.

Onder de slachtoffers zitten twee honden, een steenmarter en een buizerd. Enkele andere honden werden ziek en moesten worden behandeld door een dierenarts. De politie weet nog niet of er van opzet sprake is.

De politie gaat baasjes die met hun dieren in het gebied wandelen met borden waarschuwen. Mensen die in het gebied iets verdachts zien of hebben gezien worden gevraagd contact op te nemen met de politie.