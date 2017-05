„DNA arts via tandenborstel en scheergerei”

Het afnemen van DNA-materiaal van gebruiksartikelen van de overleden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat is de minst ingrijpende mogelijkheid voor een vergelijkingsonderzoek voor 23 mogelijke afstammelingen.

Zij willen liever niet overgaan tot het laten opgraven van hun mogelijke verwekker of DNA-materiaal afnemen bij zijn wettige kinderen, betoogde hun raadsman Tim Bueters van de vermeende kinderen van Karbaat vrijdag bij de voorzieningenrechter in Rotterdam. Volgens Bueters hebben de eisers veel gemeen en zijn zij „door Karbaat aan elkaar verbonden”. De omstreden arts zou volgens hem in een interview hebben toegegeven de vader van minstens zestig kinderen te zijn.

In kort geding eisen 23 van hen het recht om gebruik te maken van inbeslaggenomen gebruiksartikelen van de vorige maand overleden fertiliteitsarts, zoals een tandenborstel, scheergerei en steunkousen. Met verkregen DNA willen zij kunnen aantonen of uitsluiten dat Karbaat hen in zijn kliniek zou hebben verwerkt door gebruik van zijn eigen zaad.

Karbaat gold als de pionier van kunstmatige inseminatie in Nederland en had van 1980 tot 2009 zijn eigen IVF-kliniek in Barendrecht. Die werd destijds gesloten na klachten over onjuiste administratie van onder meer donorpaspoorten.

De nabestaanden van Karbaat verzetten zich fel tegen zo’n DNA-onderzoek en eisen teruggave van de goederen. Zij vinden dat er geen begin van bewijs is voor de beschuldigingen. De advocate van de weduwe van Karbaat voerde aan dat het voeren van een slechte administratie niet betekent „dat hij dan ook de zaaddonor was. Het kan ook de bakker op de hoek zijn geweest”.