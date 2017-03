Distilleerderij Turv in Exloo in as gelegd

In het Drentse Exloo is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in de drie panden van de Turv Exloo Distillery. Twee gebouwen zijn een rijksmonument. Volgens de brandweer is er sprake van „behoorlijk verwoestend vuur.”

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, stelt de brandweer. Burgemeester Jan Seton van Exloo is ter plaatse gegaan. Het vuur sloeg meters hoog uit de gebouwen. De panden moeten vermoedelijk als verloren worden beschouwd. De distilleerderij deed ook dienst als evenementenlocatie en proeflokaal

Turv Exloo Distillery is een project van ondernemer Mathieu Smakman, die enige bekendheid kreeg door onder meer het televisieprogramma Ik vertrek. Het bedrijf bestond nog maar net twee jaar. Overigens staat Turv ook al weer te koop voor zo’n drie miljoen euro.