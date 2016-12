Directeur Arjan Klein vertrekt bij Reformatorische Omroep

Directeur Arjan Klein (38) vertrekt bij de Reformatorische Omroep (RO) vanwege een verschil van inzicht over het beleid.

Dat meldde de omroep vrijdag. Klein legt met ingang van het nieuwe jaar zijn taken neer.

De RO zegt dat de organisatie de afgelopen jaren is gegroeid. Daarbij past een nieuwe bestuurder met een ander directeursprofiel. De raad van toezicht en Klein hebben daarom besloten om uit elkaar te gaan. De raad zegt erkentelijk te zijn voor het werk van Klein. „Met energie en doorzettingsvermogen heeft Arjan zijn directeursrol vervuld. We hebben echter ook moeten constateren dat er verschil van inzicht is ontstaan over het voor de toekomst te volgen beleid en de functie van de directeur hierin.”

Secretaris I. A. Kole van de raad van toezicht zei vrijdag overigens dat het beleid niet wordt gewijzigd. De raad overlegt momenteel over de opvolging van Klein, die vijf jaar lang directeur was van de RO. Kole wil niet inhoudelijk ingaan op het vertrek van Klein.

Klein is tevens eigenaar van beursorganisatiebedrijf Doornburgh. Daarnaast is hij namens de SGP raadslid in de gemeente Elburg en fractievolger in de Staten van Gelderland.