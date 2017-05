Dijksma erkent: uitstoot Chemours in Dordrecht was te hoog

De chemische fabriek van Chemours (die toen nog DuPont heette) in Dordrecht heeft jarenlang te veel van het giftige perfluoroctaanzuur (PFOA) uitgestoten. Aan die conclusie valt niet meer te ontkomen, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) donderdag aan de Tweede Kamer.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had eerder al berekend dat tussen 1970 en 2002 bij het maken van antiaanbakmateriaal door DuPont te veel PFOA vrijkwam. De staatssecretaris liet afgelopen tijd steekproeven uitvoeren die de berekeningen van het RIVM bevestigden.

In het bloed van mensen die lang dicht bij de fabriek woonden is meer PFOA gevonden dan voor een gemiddelde Nederlander gebruikelijk is. Dat was bij sommige onderzochte personen zo veel dat het waarschijnlijk is dat ze in het verleden zijn blootgesteld aan een hoeveelheid PFOA die de Europese Unie voor mensen gevaarlijk acht.