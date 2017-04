Dijkhoff gaf 240 asielzoekers toch vergunning

Verbetering in kop en eerste zin, 240 ipv 280

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft de afgelopen twee jaar 240 asielzoekers via zijn discretionaire bevoegdheid alsnog een verblijfsvergunning gegeven. Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf bij het ministerie heeft opgevraagd.

De bewindsman heeft zich persoonlijk gebogen over 780 veelal schrijnende zaken. Hij gaf 240 van deze mensen alsnog een verblijfsvergunning, oftewel in 30 procent van de gevallen.

Dat is procentueel meer dan zijn voorgangers. Partijgenoot Fred Teeven verstrekte in 26 procent van de gevallen een vergunning en CDA’er Gerd Leers kwam tot 25 procent. PvdA’er Nebahat Albayrak en Hirsch Ballin (CDA) verstrekten slechts in 22 procent van de gevallen een verblijfsvergunning.