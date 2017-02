Dijk Enkhuizen-Lelystad dicht

Een geschaarde vrachtwagen zorgt ervoor dat de dijk Enkhuizen - Lelystad (N302) in beide richtingen is afgesloten. Naar verluidt is daar windkracht 9 gemeten, meldt de ANWB. Op de Moerdijkbrug (A16) is de maximumsnelheid verlaagd. Op de Van Brienenoordbrug waaide ook een vrachtwagen omver, waardoor de hoofdrijbaan (A16) dicht is.

Nu de storm via de kust ons land binnentrekt, komen de eerste schademeldingen binnen. Hier en daar zijn bomen omgewaaid, soms op geparkeerde auto’s. Ook zijn door het hele land pannen van het dak gevallen. Volgens de VerkeersInformatieDienst zijn de windstoten met name gevaarlijk bij bruggen, viaducten en in open weiland.

Op de weg worden maatregelen getroffen: sommige wegen zijn dicht (zoals de N34 bij Zuidlaren) omdat er takken op liggen, of omdat omgewaaide vrachtauto’s de rijbaan blokkeren. Rijkswaterstaat adviseert de spits te mijden en zo mogelijk voor die tijd naar huis te rijden.

(Kite)surfers genieten wel van de harde wind, onder meer in Zeeland en Zuid-Holland.